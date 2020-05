Borsa: Milano cresce con Eni e Intesa

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Ripartono tutte le Borse europee e con loro anche Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,07% a 17.387 punti, l'Ftse All share in aumento dell'1,79% a quota 19.010.

Gli operatori hanno festeggiato la ripresa del prezzo del petrolio anche sull'alleggerimento del lockdown da Coronavirus in diversi Paesi e poco hanno guardato al pronunciamento della Corte costituzionale tedesca sul 'quantitative easing' della Bce. In questo contesto a Milano il titolo migliore tra quelli a elevata capitalizzazione è stato Prysmian, salito di oltre l'8% a 18,3 euro, con Eni cresciuto con il greggio del 5,8%. Molto bene anche Intesa dopo i conti, salita del 5,4% a 1,45 euro, facendo chiaramente meglio di tutte le altre banche appesantite dalla crescita dello spread.

Acquisti inoltre su Tim (+2,4%) mentre Leonardo è sceso dell'1,9%. Pesante lo scivolone nel finale di Atlantia, che ha ceduto il 3,1% finale a 13,4 euro. (ANSA).