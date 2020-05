Borsa: Europa risale, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Rialzano la testa le principali borse europee dopo l'incertezza dovuta alla decisione della Corte Costituzionale Tedesca di accogliere parte dei ricorsi sugli acquisti di titoli delle Bce a partire dal 2015. Un tema su cui la stessa Banca Centrale si riunirà nel pomeriggio prima di esprimersi. Parigi (+1,65%) si conferma in testa davanti a Francoforte (+1,25%), Londra (+1,3%), Milano e Madrid (+1% entrambe). Positivi i futures Usa in attesa della bilancia commerciale trimestrale, della fiducia dei manager (Pmi) in aprile e dell'indice Ism non manifatturiero. In rialzo a 242,5 punti lo spread tra Btp e Bund, mentre il greggio (Wti +10% a 22,51 dollari) segna un nuovo progresso. Gli acquisti si concentrano proprio sui titoli del settore, da Total ( +5,53%), dopo la trimestrale, a Bp (+4,34%), Shell (+4,2%) ed Eni (+3,3%). In luce gli automobilistici Daimler (+3,4%) ed Fca (+2,6%) a differenza di Ferrari (-2,9%), fresca di trimestrale.

Effetto conti su Essilux (+1,54%), in ordine sparso a Milano Intesa (+3%), Unicredit (+0,2%) e banco Bpm (+0,05%). (ANSA).