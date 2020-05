Salini Impregilo: cambia nome in WeBuild

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Salini Impregilo cambia nome e diventa Webuild, "più grande e più forte al servizio del Paese".

Questo il messaggio della campagna pubblicitaria che parte oggi su testate e siti web di informazione italiani. Un lancio che avviene nel giorno dell'assemblea degli azionisti di Salini Impregilo, "chiamata ad approvare il nuovo nome di un gruppo pronto a dare il suo contributo per riattivare l'economia italiana, nell'ambito di un piano di investimenti in infrastrutture in grado di creare da subito migliaia di posti di lavoro" evidenzia il gruppo stesso.

Il lancio del nuovo naming della società, che a breve sarà online al sito www.webuildgroup.com e sui social con il nuovo account Webuild, segna infatti un'ulteriore tappa nel processo di evoluzione del gruppo. Un processo di crescita per la società, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Salini Costruttori, realizzato nell'ambito di Progetto Italia anche grazie al supporto di Cdp Equity e dei principali istituti finanziari del Paese (Unicredit, Intesa San Paolo, Banco Popolare Bpm) e degli investitori che hanno creduto nel progetto. (ANSA).