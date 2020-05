Saipem,contratto da 280 mln per gasdotto

(ANSA) - MILANO, 4 MAG - Saipem si è aggiudicata un contratto da parte di Gaz-System per il trasporto e l'installazione di un gasdotto tra Danimarca e Polonia nel Mar Baltico. Il contratto, firmato dalla sua controllata nel Regno Unito, vale circa 280 milioni di euro.

Il progetto Baltic Pipe è un'infrastruttura strategica sviluppata da una joint venture tra Gaz-System ed Energinet.dk ed è cofinanziato dall'Unione Europea per la realizzazione di un nuovo corridoio intereuropeo del gas che fornirà gas direttamente dalla Norvegia in Polonia, Danimarca e nei paesi confinanti.

In particolare, il contratto comprende la realizzazione di un gasdotto rivestito di cemento di circa 275 chilometri tra Danimarca e Polonia, a profondità comprese tra 4 e 57 metri, che sarà installato dalle navi Saipem. I lavori previsti dal contratto inizieranno immediatamente.