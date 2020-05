Fase 2: Fipe, con asporto bene pizzerie e gelaterie

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Oggi, grazie all'asporto, hanno "riacceso la luce circa il 30% dei pubblici esercizi". Così il presidente vicario di Fipe-Confcommercio Aldo Cursano dopo il via libera al cibo da asporto per gelaterie, pasticcerie, ristoranti, pizzerie e anche Bar. "Grazie all'asporto hanno riaperto il 60-70% di pizzerie, gelaterie e pasticcerie e un 10% dei ristoranti che cucinano piatti d'asporto e dei bar che fanno caffé, cappuccini e bevande" prosegue Cursano. "Apriamo - continua - perché vogliamo ribadire che noi ci siamo. Ma certo in questa situazione possono riaprire le piccole strutture, chi non ha costi alti di personale, le imprese familiari. Il fatturato di questi giorni, soprattutto per i bar, sarà al massimo dell'8-10% del fatturato ante emergenza covid. Per gli altri qualcosa di più, ma il prossimo futuro sarà comunque difficile finché non finisce emergenza. Anche quando sarà possibile aprire bar e ristoranti con i posti distanziati i fatturati difficilmente saranno superiori al 30% dei fatturati precedenti all'emergenza". "Serve un patto - ha concluso Cursano - per salvare il nostro mondo, non accettiamo di essere i soli a morire". (ANSA).