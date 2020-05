Borsa: Milano prosegue in forte calo

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - La Borsa di Milano (-3,1%) prosegue in forte calo, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. Con la performance negativa del petrolio, a Piazza Affari soffrono Tenaris (-5,2%), Eni (-4,1%) e Saipem (-2,6%).

Le accuse degli Usa alla Cina sulla vicenda del virus e l'ipotesi di nuovi dazi frenano l'automotive con Cnh (-5,9%), Fca (-4,8%), Ferrari (-4,2%), Pirelli (-2,8%), Brembo (-1,5%).

Mentre lo spread tra Btp e Bund si attesta a 239 punti base, le banche proseguono la loro perfromance negativa con Unicredit (-3,3%), Intesa (-3%), Ubi (-2,7%), Banco Bpm (-1%) e Bper (-0,5%). Unico titolo in positivo Diasorin (+1,2%). (ANSA).