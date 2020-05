Borsa: Milano male (-2,8%) con Europa in attesa Wall street

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente sempre molto pesanti in attesa dell'avvio di Wall street, i cui futures si muovono incerti poco sotto la parità.

Il listino più pesante è quello di Parigi che cede il 3,6%, con Francoforte in calo di oltre tre punti percentuali, Milano in ribasso del 2,8% con l'indice Ftse Mib e Madrid che scende del 2,5%.

Sulle Borse europee, con l'eccezione di Londra (-0,1%) che come Wall street ha già registrato le perdite il primo maggio, pesa anche l'acuirsi della tensione tra Stati Uniti e Cina. In Piazza Affari il titolo peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione è Cnh (-6,2%), seguito da Fca (-5,6%), Tenaris (-5,5%) ed Exor, che cede il 5,4% sulla scia della debolezza del settore in Europa.. Male anche Ferrari (-4,2%) dopo la revisione dei target, Eni (-4% sulle fatiche del petrolio) mentre provano a contenere le perdite le banche, con Intesa che cede due punti, Bper meno dell'1% e il Banco Bpm sulla parità. Piatto anche il gruppo farmaceutico Diasorin. (ANSA).