Borsa: in Asia cade Hong Kong (-4%)

(ANSA) - MILANO, 4 MAG - Seduta pesante sui listini asiatici che confermano l'avvio di un mese negativo, già visto a Wall Street e nelle altre borse aperte il primo maggio. Con Tokyo e le borse cinesi oggi chiuse per festività ad accusare il colpo è Hong Kong, in caduta (-4% a seduta ancora in corso), mentre i futures europei e americani puntano verso il basso e il dollaro si rafforza. Male anche Seul che segna un ribasso del 2,5%. Si è invece ripresa Sidney (+1,4%) dopo le perdite di venerdì.

In Cina lo yuan conferma la debolezza registrata il primo maggio per il permanere delle tensioni con gli Usa dove il presidente Donand Trump prevede 100.000 morti per coronavirus e preannuncia un rapporto conclusivo sulle responsabilità di Pechino nella pandemia.