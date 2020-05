Borsa Europa lima calo, Milano -2%

(ANSA) - MILANO, 4 MAG - Comincia male il mese per i listini europei dopo le avvisaglie viste il primo maggio sulle poche piazze finanziarie aperte a partire da Wall Street e Londra.

Sulla scia di Hong Kong (mentre le Borse cinesi erano chiuse oggi per festività) e con i futures Usa in ribasso gli indici europei sono in rosso pur limando le perdite iniziali eccetto Parigi (-3,3%): Francoforte cede il 2,9%, Milano il 2% malgrado il rialzo dello presa (a 238 punti con un rendimento del Btp decennale all'1,83%). In pareggio Londra (+0,04%) che ha già in parte sofferto il primo maggio. Il sentiment dei mercati è negativo sugli effetti del coronavirus negli Usa e nei rapporti con la Cina date le minacce di Trump sui dazi, che fanno tremare tutti i settori. E non solo i petroliferi che risentono della debolezza del Wti (-6,2%) mentre tiene il Brent (-1,7%).