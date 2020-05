Borsa: Europa conferma scivolone dopo Usa, tiene Londra

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - L'avvio negativo di Wall street non ha mosso i mercati azionari del Vecchio continente, che restano tutti in pesante calo ad esclusione di Londra che viaggia attorno alla parità e che, come il listino Usa, ha già scontato le vendite nella giornata del primo maggio.

Sulla nuova tensione tra Washington e Pechino, oltre che sulla debolezza del petrolio e del settore auto in particolare, Parigi cede il 4%, Francoforte oltre tre punti e mezzo, Milano il 3,1% poco sotto i minimi della giornata.

In Piazza Affari, sempre deboli Fca ed Exor che si muovono su perdite attorno al 6%, prova a tenere il settore finanziario (Unipol e Banco Bpm sono sulla parità insieme al farmaceutico Diasorin) mentre al di fuori del paniere principale corre Fincantieri (+14% a 0,8 euro) dopo la mega commessa con la Marina americana annunciata alla fine della scorsa settimana.

