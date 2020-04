BorsaL Asia brillante, Tokyo +2,14%

(ANSA) - MILANO, 30 APR - Seduta brillante per le principali borse di Asia e Pacifico a parte Hong Kong, chiusa per festività. Le dichiarazioni del governatore della Fed Jerome Powell, secondo il quale "non c'è fretta per alzare i tassi" e "non è il momento di preoccuparsi per il debito pubblico" Usa, hanno spinto al rialzo gli indici orientali, da Tokyo (+2,14%) a Taiwan (+2,04%) e Sidney (+2,39%). Più cauta Seul (+0,7%), brillante Mumbai (+2,99%), ancora in fase di contrattazioni insieme a Shanghai (+1,37%). Positivi i futures sull'Europa, malgrado il crollo del Pil francese e delle vendite al dettaglio in Germania per l'effetto coronavirus, e su Wall Sreet. In giornata sono attesi il Pil spagnolo, italiano e dell'Ue, la variazione dei prezzi e la disoccupazione in Germania, Italia e nell'Ue. A fine mattinata la Bce fa il punto sui tassi, mentre dagli Usa si attendono il reddito e la spesa personale di marzo, le richieste settimanali di sussidi e l'indice Pmi di Chicago.

In calo il dollaro e lo yen, in ripresa l'euro.