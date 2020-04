Borsa: Milano debole (-2%) con Europa

(ANSA) - MILANO, 30 APR - L'avvio negativo di Wall street e gli approfondimenti sugli interventi Bce hanno appesantito i listini azionari del Vecchio continente: Londra è la peggiore in calo del 2,3%, con Milano a ruota e l'indice Ftse Mib che ha toccato un calo del 2%. Francoforte e Parigi cedono l'1,3%, con Madrid che prova a tenere in area negativa di mezzo punto percentuale.

In Piazza Affari, dove peggiora soprattutto il comparto del credito, Unicredit cede oltre il 5%, con Mediobanca e Intesa che sono entrate in asta di volatilità.