Borsa: Europa giù, Milano -0,6%

(ANSA) - MILANO, 30 APR - Borse europee negative ad eccezione di Parigi (+0,08%) dopo il tasso di disoccupazione in Italia, Germania e nell'Ue, cresciuto ma meno delle stime.

Milano (Ftse Mib -0,6%) si conferma ultima dietro a Londra e Madrid (-0,2% entrambe) e Francoforte (-0,15%). In rialzo lo spread tra Btp e Bund a 231,6 punti positivi i futures Usa in attesa del direttivo della Bce, del reddito e della spesa personale di marzo, delle richieste settimanali di sussidi e dell'indice Pmi di Chicago. Frena Shell (-5%), che a sorpresa ha tagliato il dividendo, coinvolgendo anche Bp (-2,3%). Fanno meglio Total (+0,2%%) ed Eni (+0,4%), che insieme a Saipem (+2,3%) risentono più della ripresa del greggio (Wti +15,3% a 17,3 dollari). Deboli gli automobilistici Renault (-1,9%) e Volkswagen (-1,4%), mentre Pirelli (+4,5%) ed Fca (+2%) si muovono in controtendenza dopo le vendite settimanali di auto negli Usa, che hanno premiato i modelli della serie Ram di Dodge. Pesano a Milano Unicredit (-2,48%) e Intesa (-1,9%).