Bce: nuova liquidità,taglia tassi Tltro3

(ANSA) - ROMA, 30 APR - La Bce ha deciso di tagliare di 50 punti base i tassi d'interesse sul Tltro3, le maxi-aste di liquidità, per il periodo fra giugno 2020 e giugno 2021. Inoltre Francoforte lancia una nuova serie di operazioni di rifinanziamento per l'emergenza pandemica, chiamate 'Peltro' (Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations). Lo comunica la Bce al termine della riunione di politica monetaria, aggiungendo che la Bce "è del tutto preparata ad aumentare le dimensioni del Pepp (il programma di acquisto di debito per l'emergenza pandemica, ndr) nella misura necessaria per tutto il tempo necessario".

L'Istituto Centrale ha lasciato i tassi d'interesse invariati: il tasso principale resta fermo a zero, quello sui depositi a -0,50% e quello sui prestiti marginali allo 0,25%.