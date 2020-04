Quasi 39mila domande al fondo Pmi. 3,6 miliardi di finanziamento

Dal 17 marzo al 27 aprile sono arrivate al Fondo per le Pmi 38.921 domande di garanzia ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti. Lo ha annunciato Stefano Cappiello Dirigente Generale Sistema Bancario e Finanziario - Affari legali del Mef in audizione alla commissione Banche precisando che le domande "hanno generato un importo di 3,6 miliardi di euro di finanziamenti, di cui circa 450 milioni di euro per le 20.835 operazioni riferite a finanziamenti fino a 25.000 mila euro, accessibili da meno di una settimana alla data della rilevazione".

C'è stata "un'impennata" del ricorso allo strumento del prestito fino a 25.000, ha spiegato Cappiello, precisando che la settimana scorsa erano appena 5.000 mentre "ieri nella conference call di aggiornamento il numero era già salito a 30.000 domande. In pochi giorni - ha sottolineato - c'è stata un'impennata".

Le misure per famiglie e imprese nell'emergenza covid "stanno dando frutti tangibili, sebbene non si possa negare che vi siano state disfunzioni - ha precisato Cappiello - ma occorre tenere presente che la dimensione del fenomeno è enorme". "Ciò induce a ritenere fisiologico un certo numero di casi di malfunzionamento o anomalia che vanno immediatamente corretti, ma che, se esaminati in rapporto alle richieste, sembrerebbero attestarsi su percentuali contenute. Senza voler sminuire l'importanza di 'fare di più"' e tentare di risolvere ciascun caso.

"Continueremo quindi a lavorare per contribuire a un continuo miglioramento del funzionamento delle misure, e ad aggiornare settimanalmente questo patrimonio informativo, che sarà messo a disposizione dell'opinione pubblica al fine di una compiuta valutazione dell'efficacia e dell'efficienza di ciascuna delle misure attivate", ha proseguito, sottolineando che il sistema bancario e finanziario è "chiamato ad un impegno eccezionale in termini operativi" e che "questo sforzo aggiuntivo peraltro si innesta su una situazione organizzativa di per sé posta sotto stress dall'epidemia, come accade per tutti i settori produttivi di beni e servizi".

Cappiello ha sottolineato poi che "le misure di salvaguardia che sono state adottate per contrastare l'epidemia hanno comportato inevitabilmente una forte contrazione dell'attività economica e produttiva. Ciò sta determinando una significativa erosione delle entrate delle famiglie e delle imprese, da un lato pregiudicando la loro capacità di far fronte a impegni finanziari pregressi e, dall'altro, introducendo il rischio che sia precluso o reso loro difficile l'accesso a nuovi finanziamenti".