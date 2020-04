Catalfo, 13 mld e altre 9 settimane cig

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Nel prossimo decreto di aprile "confermeremo molte misure" già inserite nel decreto Cura Italia e stanzieremo "13 miliardi sugli ammortizzatori sociali, per ulteriori 9 settimane di copertura". Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, ospite di Corriere Tv. La cig sarà "utilizzabile fino a fine dicembre 2020", ha spiegato Catalfo, parlando di "misure importanti". Il divieto di licenziamento, previsto dal dl Cura Italia fino a metà maggio, "verrà prorogato", ha inoltre affermato la ministra. "Abbiamo un ventaglio di tutele per le imprese e per i lavoratori che consente di mantenere il lavoratore all'interno dell'impresa, accanto agli strumenti che danno liquidità", ha sottolineato: "Dobbiamo cercare di evitare l'aumento della disoccupazione o la chiusura delle attività imprenditoriali".