Borse Europa in cauto rialzo con greggio

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Borse in cauto rialzo, poco mossi dopo gli indicatori Ue su sentiment economico e occupazione, dietro ai futures Usa, in attesa della Fed e di dati macro americani chiave. Il buon andamento dei petroliferi sulla scia del rialzo del greggio (+14% a 14 dollari il Wti e +4% a 21 il prezzo del Brent) e degli assicurativi viene controbilanciato da prese di beneficio sui titolo farmaceutici. La migliore delle piazze del Vecchio Continente è Londra (+0,72%) dove brilla Barclays (+5,6%) grazie a ricavi trimestrali nel complesso in crescita, seguita da Milano (+0,62%) malgrado le tensioni sullo spread Btp-Bund (a 230 punti) per il taglio di Fitch del rating a un livello appena sopra l'investment grade. Meno tonica Francoforte (+0,21%), dove Deutsche Bank dopo i conti del trimestre segna un rialzo dell'1%, mentre Parigi perde lo 0,11%.