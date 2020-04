Borsa: Milano gira in positivo

(ANSA) - MILANO, 29 APR - La Borsa di Milano (+0,2%) gira in positivo dopo un avvio debole, dopo il rating di Fitch sul debito italiano. In calo le banche con lo spread tra Btp e Bund che sale a 228 punti e il rendimento del decennale italiano all'1,81%.

In terreno negativo Unicredit (-0,5%) Ubi (-0,35%), Intesa (-0,29%) mentre sono in moderato rialzo Banco Bpm (+0,6%) e Bper (+0,3%). Tonica Eni (+1,5%), dopo il rialzo del prezzo del petrolio. Bene anche Saipem (+2,6%) e Tenaris (+1,7%).

All'insegna dell'ottimismo il risparmio gestito con Azimut (+3,8%), Banca Mediolanum (+0,9%), Banca Generali (+0,7%), Fineco (+0,3%).

Seduta in calo per Moncler (-1,3%), Enel e Snam (-0,7%) e Atlantia (-0,1%).