Borsa: Europa bene con Ny, Milano +1,3%

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Le Borse europee confermano il buon passo dopo l'apertura di Wall Street. L'accelerazione dei listini, per tutta la mattinata cauti, si è innescata sul rialzo dei future Usa sulle attese di un vaccino al Covid e nonostante l'economia americana nel primo trimestre si sia contratta del 4,8%, segno di una chiara recessione in atto. Lo sguardo del mercato è prima alla Fed, stasera, e poi domani alla Bce. Lo Stoxx 600, l'indice d'area europeo, sale di oltre un punto percentuale con energia, finanziari e industriali in testa. Londra allunga a +2,08%, Francoforte sale dell'1,9% e Parigi dell'1,41%. Milano segna un +1,30% con il Ftse Mib a 17.932 punti. Piazza Affari si riporta sui livelli dell'11 marzo. Lo spread tra Btp e Bund resta piantato in area 225 punti. Il petrolio sale ancora. Il wti è a 15,42 dollari al barile mentre il brent sfiora i 23 dollari.