Borsa: Asia positiva attende mosse Fed

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Borse asiatiche deboli con gli investitori che guardano all'andamento della pandemia da coronavirus. Fari puntati sulle mosse della Fed in attesa della conferenza stampa del presidente Jerome Powell. Sullo sfondo restano le incertezze sull'andamento del prezzo del petrolio dopo una vigilia in altalena.

Con Tokyo chiusa per festività le Borse asiatiche si muovono in ordine sparso. A mercati ancora aperti Shanghai (+0,2%), Shenzhen (-0,2%), Hong Kong (+0,07%), Mumbai (+1,1%) e Seul (+0,7%).

Sul versante macroeconomico attesi una serie di dati. Dalla Germania in arrivo l'indice dei prezzi importazioni e l'inflazione preliminare, dall'Italia i prezzi alla produzione e dalla spagna le vendite al dettaglio. Dall'Eurozona i dati della massa monetaria, la fiducia dei consumatori e quella economica.

Dagli Usa la stima del Pil del primo trimestre e le scorte settimanali di petrolio.