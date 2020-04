Bankitalia:anche dopo crisi misure Stato

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Le misure fin qui adottate appaiono appropriate nell'entità e nel disegno alla fase dell'epidemia in cui sono state varate: stanno contribuendo a contrastare le ripercussioni sulle famiglie e a evitare una crisi di liquidità delle imprese che avrebbe avuto conseguenze assai gravi". Lo afferma il Capo del Dipartimento Economia e statistica della Banca d'Italia Eugenio Gaiotti in audizione alla Camera secondo cui "passata l'emergenza, l'azione pubblica sarà necessaria anche per assicurare il rilancio dell'economia ."È condivisibile la valutazione espressa nel DEF, secondo cui l'economia avrà bisogno di un adeguato periodo di sostegno e rilancio, durante il quale politiche di bilancio restrittive sarebbero controproducenti" ha aggiunto.