Rc auto: Ania, premio scende 1% a marzo

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Il premio medio delle polizze rc auto è sceso ancora tra 2019 e marzo 2020, da 343 a 339 euro al netto delle tasse, con un calo di 4 euro in valore assoluto, pari a -1,0% in valore percentuale. E' quanto emerge dall'ultima rilevazione dell'Ania sui contratti che sono giunti a rinnovo lo scorso mese e riportati nella comunicazione scritta che l'impresa invia all'assicurato almeno 30 giorni prima della scadenza annua del contratto. Considerando anche le imposte (15,7%) e il contributo al Servizio sanitario nazionale (10,5%) 2020 il premio medio è sceso da circa 433 a 428 euro.

La flessione di marzo, anche se lievemente inferiore a quelle registrate nella seconda parte dell'anno precedente, specifica l'Ania, "protrae il più lungo periodo di riduzione dei premi medi che il mercato italiano abbia mai registrato e che ha avuto inizio nell'autunno del 2012". In particolare negli otto anni da marzo 2012 a marzo 2020, la contrazione è stata di oltre il 24%.