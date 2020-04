Intesa,prorogate scadenze prestiti a Pmi

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Intesa Sanpaolo ha disposto una nuova misura a supporto delle imprese italiane che prevede la proroga - alle medesime condizioni contrattuali e senza oneri aggiuntivi - delle linee di credito non rateali che hanno scadenza anteriore al 30 settembre 2020. Si tratta di una operazione che può riguardare direttamente circa 20.000 clienti che riceveranno in questi giorni la comunicazione specifica, relativa a linee di finanziamento che complessivamente sfiorano i 3 miliardi di euro.

Proseguono le attività del gruppo Intesa Sanpaolo a supporto delle "imprese italiane per sostenerle e accompagnarle a superare la fase di difficoltà legata all'emergenza Covid-19", afferma la banca. Ai clienti viene richiesto di confermarne l'effettiva necessità, facendo riferimento ai propri gestori di relazione. La nuova misura è stata introdotta ai sensi del decreto Cura Italia del 18 marzo.