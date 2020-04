Borsa: Milano lima il rialzo

(ANSA) - MILANO, 28 APR - La Borsa di Milano (+2%) lima il rialzo con le banche che restano toniche. Piazza Affari, in linea con gli altri listini europei, guarda alla fase di riapertura delle attività produttive mentre si attendono in prossimi provvedimenti di sostegno all'economia. Resta sostanzialmente stabile lo spread tra Btp e Bund e 217 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,697%.

Tra le banche si mettono in mostra Bper (+6,6%), Unicredit (+4,5%), Intesa (+4,4%) e Ubi (+3,3%). Bene anche il risparmio gestito con Azimut (+6,1%), Banca Mediolanum (+5,2%), Fineco (+2,8%) e Banca Generali (+2,4%). In positivo il settore legato al petrolio con Eni (+2,9%), Saipem (+2,2%) e Tenaris (+3%).

Seduta negativa per Nexi (-2,2%), Recordati (-1%) Terna (-0,9%) e Diasorin (-0,6%).