Borsa Milano accelera +2,8% con Eni

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Piazza Affari accelera in prossimità del traguardo di metà seduta. L'indice Ftse Mib guadagna il 2,8% spinto dal risparmio gestito con Azimut (+6,32%) e dai bancari Unicredit (+4,5%), Intesa (+4,44%), e Banco Bpm (+4,33%), con lo spread a 218 punti. Corrono dopo uno stop al rialzo Bper (+6% ) ed Fca (+4,6%), sulla scia quest'ultima della riapertura degli impianti anche negli Usa, prevista il prossimo 18 maggio. Sprint di Eni (+4%) , spinta dagli analisti, e Snam (+4%) per la quale il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli apre a un progetto di fusione con Terna (+0,9%) sostenuto da un intervento in equity di Cdp. Più cauta Tim (+0,8%) che con Open Fiber e il sostegno del fondo grandi imprese di Cdp, potrebbe secondo il ministro concretizzare il progetto di Rete Unica.