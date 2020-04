Borsa: Europa tonica dopo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Borse europee toniche dopo l'avvio in terreno positivo di Wall Street. Sui mercati torna l'ottimismo con gli investitori che guardano alla riapertura delle attività produttive dopo il lockdown a causa della pandemia da coronavirus. Si guarda anche all'andamento del petrolio a New York dove le quotazioni del Wti perdono il 7,75% a 11,79 dollari al barile.

Milano (+2,5%) riduce il rialzo ma continua a guidare i listini del Vecchio continente. Bene anche Londra e Francoforte (+2,1%), Parigi (+2%) e Madrid (+1,7%). I listini sono spinti dal comparto delle auto (+3%), le banche (+5%) e le assicurazioni (+4%).

A Piazza Affari prosegue il rally delle banche con Bper (+6,9%), Intesa (+4,4%), Unicredit (+4,3%), Banco Bpm (+3,4%).

In rialzo anche il comparto del risparmio gestito con Azimut (+6%), Banca Mediolanum (+5%), Fineco (+3%) e Banca Generali (+2,6%).