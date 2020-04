Borsa Europa fiacca, bene Milano (+1,2%)

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Borse europee fiacche, nonostante l'inatteso rialzo della fiducia dei consumatori in Francia in aprile. Dagli Usa in arrivo la bilancia commerciale di marzo, le scorte all'ingrosso e al dettaglio, l'indice della fiducia dei consumatori e quello manifatturiero della Fed di Richmond.

Milano (Ftse Mib +1,27%) è di gran lunga la migliore davanti a Francoforte (+0,1%), Londra (invariata), Parigi (-0,15%) e Madrid (-0,25%). In calo il greggio (Wti -19,2% a 10,31 euro) e lo spread tra Btp e Bund tedeschi, sceso a quota 215. In luce i a(+2,1%) e Ing (+1,8%), a differenza di Hsbc (-1,32%), che ha annunciato utili dimezzati nel trimestre. Deboli i petroliferi Bp (-2,5%), Total (-1,27%) e Shell (-0,9%) a differenza di Eni (+0,67%), favorita dagli analisti di Lbbw, che hanno alzato il prezzo obiettivo a 10 euro. In campo automobilistico bene Fca (+2,17%), sulle attese di una ripresa della produzione in Usa il 18 maggio.