Atlantia: su Aspi non ragionevolmente probabile revoca

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Con riferimento ad Autostrade per l'Italia, Atlantia ritiene "non ragionevolmente probabile il rischio di esercizio della revoca della concessione" ma "ragionevolmente possibile la conclusione di un accordo con il Governo ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che determini la cessazione della procedura di contestazione in corso a seguito del tragico evento del 14 agosto 2018". Lo afferma il Gruppo nel comunicato sui conti.(ANSA).