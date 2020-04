Adr: cambio al vertice, arriva Troncone

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Cambio al vertice di Aeroporti di Roma. Ugo de Carolis si è dimesso dalla carica di amministratore delegato della società e al suo posto il consiglio di amministrazione ha nominato Marco Troncone. Troncone negli ultimi 12 anni, ha contribuito in modo fondamentale al turnaround di Aeroporti di Roma, inizialmente come consigliere di amministrazione (2009-2011) e per i successivi 7 anni come Cfo e Direttore Pianificazione Strategica di Adr, ruoli nei quali ha curato gli aspetti industriali, regolatori e finanziari del sistema aeroportuale romano.