Borsa: Piazza Affari apre in rialzo. Lo spread in calo

Piazza Affari apre la settimana in deciso rialzo. Il Ftse Mib segna in avvio un +2,7% a quota 17.313 punti. Venerdì sera S&P ha confermato il rating dell'Italia.

Banche in deciso in rialzo in Borsa con lo spread in netto calo mentre il Ftse Mib segna un +2,3% a 17.245 punti. A Piazza Affari volano Unicredit (+4%), Intesa Sanpaolo (+3,75%) che oggi riunisce l'assemblea per l'aumento di capitale per l'ops su Ubi (+3,76%). Di slancio anche Mediobanca (+3,12%), Bper (+3,4%).

Avvio di gran passo per le Borse europee. Francoforte guadagna il 2,08% con il Dax a quota 10.551 punti. Parigi sale dell'1,97% con il Cac 40 a quota 4.479 punti mentre Londra registra un +1,5% con il Ftse 100 a 5.840 punti.

Lo spread tra Btp e Bund segna in avvio di settimana 218 punti base, in netto calo rispetto ai 232 punti di venerdì a fine giornata.Il rendimento del titolo decennale italiano scende all'1,72%. Venerdì sera S&P ha confermato il rating dell'Italia.