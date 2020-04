Borsa: positiva Milano (+2,5%),su banche

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Positiva Piazza Affari (+2,5%) a metà seduta, con le banche in forma, mentre lo spread è sceso sotto 220 punti e sono in rialzo anche le altre principali Borse europee. Mentre il Paese si prepara ad allentare lievemente il lockdown, a guadagnare sono soprattutto Unicredit (+4,6%) e Intesa (+3,5%), nel giorno dell'assemblea per l'aumento di capitale nell'ambito dell'ops su Ubi (+3%). Tra i titoli in cima al listino principale anche Azimut (+6,2%) per il risparmio gestito, Poste (+5,1%) e Stm (+4,6%) che prosegue il rally sulla scorta dei risultati del trimestre, chiuso con 2 miliardi di ricavi. Ottimista anche Fca (+3,8%).

In rosso invece Atlantia (-0,7%) e Italgas (-0,4%). Non particolarmente brillanti i petroliferi, con Tenaris sulla parità, Saipem (+1%) e Eni (+1,3%), col petrolio che continua a precipitare: il wti perde il 21,4% a 13,3 dollari al barile e il brent è a 20,4 dollari (-4,9%).