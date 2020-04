Borsa: Milano ottimista con banche

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Inizio di settimana ottimista per Piazza Affari, mentre il Paese va verso un allentamento del lockdown. Lo stesso per le altre principali Piazze europee, e nonostante le previsioni economiche globali negative. A trainare verso l'alto i listini sono state le banche, con lo spread chiuso a 221 punti. Bene Unicredit (+4,2%), Intesa (+3,8%) nel giorno dell'assemblea per l'aumento di capitale nell'ambito dell'ops su Ubi (+2,7%), così come Banco Bpm (+3,3%) e Bper (+2,8%). Positive le assicurazioni, da Unipol (+5,4%) a Generali (+3%). In cima al listino principale il risparmio gestito di Azimut (+9,4%), con Banca Generali (+7,7%), Poste (+6,5%) e l'industria con Buzzi (+5.6%) e Stm (+5,5%).

Guadagni tra le auto per Fca (+4,7%). Penalizzati i petroliferi col precipitare del greggio (wti -27,5% a 12,3 dollari al barile), con perdite per Tenaris (-0,1%) e relativa debolezza per Saipem (+0,8%) e Eni (+1,8%). Fatica Atlantia (+0,5%) mentre è in fase di valutazione il dossier Aspi. Giù Italgas (-0,2%).