Borsa: Europa positiva, Ny verso rialzo

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Le Borse europee confermano l'andamento positivo a metà seduta. L'avvio di settimana in rialzo, già evidenziato dalle Piazze asiatiche, segue i piani di riapertura di molti Paesi di fronte al calo di contagi e vittime da Covid-19. Positivi anche i future su Wall Street. Lo stoxx 600, l'indice europeo che raggruppa i principali listini, guadagna l'1,8% con finanziari, automotive e industriali in luce. A correre soprattutto lo stoxx banche (+2,7%) con l'evidenza a Francoforte (+2,4%) di Deutsche Bank che sale di quasi l'11% che per il trimestre indica un utile sopra le aspettative. Resta forte anche Milano (+2,48%) con il Ftse Mib (17.275 punti) vicino ai livelli di fine marzo. Venerdì S&P ha confermato il rating italiano mentre il Paese si appresta ad allentare le maglie del lockdown nel giro di una settimana.

Tra le altre Piazze, Parigi sale dell'1,83% e Londra dell'1,5%.

Lo spread resta in area 222 punti. Il petrolio conferma la discesa con il wti a 14,1 dollari al barile.