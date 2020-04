Bcc Roma: Gandolfo, oltre 1000 prestiti

(ANSA) - ROMA, 27 APR - La Bcc di Roma ha deliberato oltre 1000 prestiti fino a 25mila euro garantiti al 100% dallo Stato per 22,6 milioni di euro, il primo erogato già nella giornata iniziale di lunedì 20 aprile, e punta a raggiungere i 200 milioni di euro. Lo afferma all'ANSA il dg Roberto Gandolfo in merito ai finanziamenti contro l'emergenza coronavirus secondo cui l'istituto di credito, il maggiore delle Bcc e con una presenza in Lazio, Abruzzo e Veneto, ha inoltre sospeso le rate di prestiti, attraverso la moratoria, per oltre 1 miliardo di euro a imprese e famiglie. Per Gandolfo i prestiti erogati sono stati per la quasi totalità a clienti della banca, facilitando anche la verifica, e le domande sono gestite in maniera rapida. E l'istituto di credito punta anche a giocare un ruolo nei prestiti di taglia maggiore garantiti all'80 o al 90%. "Abbiamo già deliberato per 100 milioni di euro sui prestiti all'80% e contiamo di arrivare a diverse centinaia di milioni".