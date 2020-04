Abi, oggi atteso boom domande prestiti al Fondo di Garanzia

"Presumo che oggi avremo una sorpresa in positivo" delle domande di prestiti garantiti fino a 25mila euro al Fondo di Garanzia. Lo afferma il vice dg Abi Giafranco Torriero a Rainews. "Sabato è stato diffuso il dato di 5.200 domande in una settimana, presumo che avremo un multiplo di questa cifra perchè molte banche hanno utilizzato" il fine settimana per "l'invio massimo" delle domande al Fondo che deve dare l'ok all'erogazione finale. Nei giorni scorsi le richieste giunte alle banche dalle Pmi sono state diverse centinaia di migliaia e si attendeva l'ultimo passaggio.