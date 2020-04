Obbligo mascherine su mezzi, anche di stoffa

Mascherine obbligatorie su tutti i mezzi pubblici. E' quanto previsto, secondo quanto apprende l'ANSA, nelle linee guida messe a punto dalla ministra dei trasporti Paola De Micheli e che verranno allegate al dpcm sulle riaperture. Le mascherine andranno indossate in modo da coprire naso e bocca e potranno essere anche di stoffa. Le linee guida prevedono anche una maggior frequenza dei mezzi pubblici nelle ore di punta. Sui mezzi, dagli autobus alle metropolitane, inoltre, è previsto un numero massimo di passeggeri, in modo da rispettare la distanza di un metro, e la presenza di marker sui posti a sedere per segnalare quelli che non possono essere usati.