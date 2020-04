Ok Protocollo sicurezza lavoro integrato

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Ok all'aggiornamento del Protocollo condiviso sulle misure per il contrasto al Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo, che viene così "integrato" in vista della fase due. Dopo un confronto andato avanti tutta la notte, le parti sociali hanno raggiunto l'intesa, alla presenza della ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo. Implementate le misure per il rientro, dai dispositivi di protezione alle sanificazioni, dallo smart working alle postazioni distanziate. Prevista anche la sospensione temporanea per le imprese che non applicano le regole. Il "lungo confronto" con le parti sociali "si è concluso in modo proficuo e positivo. Un confronto dal quale, in vista dell'avvio della fase 2, la tutela della salute di tutti i lavoratori, la bussola che ci ha sempre guidati, esce ulteriormente rafforzata". Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo E' "un ulteriore passo avanti per garantire alle nostre imprese di ripartire".