Intesa, accreditati oltre 1.000 prestiti

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Intesa Sanpaolo per le richieste di finanziamento fino a 25.000 euro, possibili da lunedì 20 aprile, ha già effettuato 1.000 accrediti in conto corrente e altre 7.000 pratiche sono in erogazione, con tassi che partono dallo 0,04%. La banca sostiene che sta adempiendo con "rapidità alle misure urgenti previste dal Decreto Liquidità per favorire l'accesso al credito - garantito dal Fondo Centrale di Garanzia e da Sace - di imprese, lavoratori autonomi, professionisti e per sostenere la continuità aziendale".

L'interesse dei clienti è elevato: oltre 104.000 le richieste ricevute, di cui 32.000 nell'ultima giornata. Intesa Sanpaolo rileva che circa un quarto delle domande sono però incomplete e richiedono ulteriore lavorazione. La macchina messa a punto per gestire le richieste online, senza doversi recare in filiale, sta comunque "funzionando al meglio, consentendo di gestire il flusso in maniera ordinata", spiega la banca.