Borsa:Milano in rosso attende rating S&P

(ANSA) - MILANO, 24 APR - La Borsa di Milano (-1,46%) riduce il calo rispetto all'avvio, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è appesantita dalle banche mentre si attende il rating di S&P sull'Italia. Tra gli investitori restano le preoccupazioni per l'andamento dell'economia globale, anche alla luce dei segnali che arrivano dalle prime trimestrali. Lo spread tra Btp e Bund scende a 251 punti, con il rendimento del decennale italiano al 2,06%.

In calo Bper (-3,2%), Unicredit (-3%), Intesa (-2,3%), Ubi (-2,1%) e Banco Bpm (-1,9%). Seduta in rosso anche per Eni (-2,2%), nel giorno dei conti del primo trimestre, Prysmian (-2,9%) e Fca (- 2,6%).

In controtendenza marciano Diasorin (+3%), Italgas e A2a (+0,5%), Snam e Recordati (+0,3%).