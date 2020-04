Borsa:Europa ancora in calo,Milano -0,2%

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Le Borse europee proseguono ancora in calo dopo l'ulteriore calo della fiducia delle imprese tedesche. Gli investitori appaiono timidi rispetto alle misure di sostegno all'economia adottate dall'Europa mentre si guarda anche ai dati della stagione delle trimestrali. Sul fronte valutario è in lieve calo l'euro sul dollaro a 1,076 a Londra.

Proseguono in rosso Londra (-0,95%), Francoforte (-0,91%), Parigi (-0,88%), Madrid (-1,42%) e Milano (-0,2%). Il comparto dell'energia cede l'1,5% insieme alle banche.

A Piazza Affari continuano a soffrire le banche con Unicredit (-2,1%), Banco Bpm (-2%), Banca MEdiolanum (-1,8%) e Bper (-1,7%). In rosso anche Tim (-1,6%) e Leonardo (-0,9%). In controtendenza Diasorin (+2,6%), Stm (+2%), Fineco (+1,8%) e Nexi (+1,4%).