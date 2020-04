Borsa: Milano torna in calo

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Seduta all'insegna della volatilità e del nervosismo per Piazza Affari. Dopo un timido tentativo di invertire la rotta, la Borsa di Milano (-0,26%) è tornata nuovamente in calo, allineandosi agli altri listini europei.

Resta l'attesa per il rating di S&P sull'Italia atteso nelle prossime ore. Migliora lo spread tra Btp e Bund che scende a 239 punti, con il decennale italiano all'1,3%.

Le banche continuano a marciare in territorio negativo.

Unicredit (-2,6%), Banco Bpm (-2,2%), Bper (-2,3%). In rosso anche Tim (-1,3%) e Leonardo (-1,2%). In rialzo Stm (+3%), Diasorin (+2,4%) e Terna (+2,7%).