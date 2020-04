Borsa: Europa apre in dopo vertice Ue

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Le Borse europee aprono in calo dopo il vertice Ue di ieri. I mercati non sembrano essere entusiasti dell'accordo e attendono di conoscere le modalità per il finanziamento del recovery fund . Restano le preoccupazioni per i danni provocati dal coronavirus all'economia globale. In calo Francoforte (-2,04%), Parigi (-1,44%), Londra (-1,36%) e Madrid (-1,56%).