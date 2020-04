AirItaly, ritardi rimborsi per lockdown

(ANSA) - OLBIA, 24 APR - Diverse pratiche di rimborso dei biglietti Air Italy risultano ancora in sospeso per i ritardi verificati anche a causa del lockdown. L'azienda, che si trova in liquidazione, fa sapere di aver "provveduto ad autorizzare l'attivazione dei rimborsi presso ogni circuito di pagamento.

Alcuni di questi circuiti non hanno ancora potuto completare il processo a causa di un rallentamento dovuto a numerosi fattori, non ultimo il lockdown scattato in diversi Paesi - spiega in una nota - Per quanto riguarda specificamente i rimborsi dei biglietti emessi attraverso i canali indiretti - in particolare le Agenzie di viaggio fisiche e online - e pagati con carta di credito, Air Italy in liquidazione non è in possesso dei contatti personali dei passeggeri titolari della prenotazione".