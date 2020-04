Dea Capital, acquista ospedale a Roma

(ANSA) - ROMA, 23 APR - DeA Capital Real Estate SGR ha concluso l'acquisizione di una struttura ospedaliera da Eurosanità Spa. La struttura, situata nel quartiere Casilino di Roma, è costituita da un immobile cielo-terra di cinque piani utilizzato come struttura di ricovero ospedaliera oltre ad un secondo edificio di un piano fuori terra e uno interrato, a destinazione commerciale, per una superficie lorda complessiva superiore a 12.000 mq. Il valore dell'operazione ammonta a quasi 15 milioni di euro.

DeA Capital Real Estate SGR ha realizzato l'acquisizione attraverso il Fondo Tessalo, fondo di investimento alternativo immobiliare, riservato ad investitori professionali, interamente dedicato al settore della sanità che può contare oltre 600 posti letto complessivi.

Il fondo è già proprietario, nel quartiere Casilino di Roma, di altri due strutture sanitarie di grandi dimensione e rilevanza come il Policlinico Casilino e il Centro di Procreazione Assistita.