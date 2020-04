Borsa: Milano migliora, Ftse Mib +2%

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Ulteriore corrente di acquisti in Piazza Affari anche in attesa degli sviluppi dal vertice Ue: l'indice Ftse Mib sale del 2% ai massimi della seduta con le banche in netto aumento. Mediobanca è stata sospesa in asta di volatilità e cresce di oltre sette punti percentuali, con Unicredit e Intesa in aumento del 4%. Spread con la Germania attorno a quota 240.