Borsa: Milano +0,46%, in luce Atlantia

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Piazza Affari dopo un avvio positivo, dimezza il rialzo allo 0,46% con il Ftse Mib a 16.840 punti. Corre Atlantia (+4,4%) sulle ipotesi di stampa di un soluzione più vicina sul nodo Autostrade. In luce anche Moncler (+1,25%) nonostante i dati del trimestre impattati dal Covid.

Nella moda sale anche Ferragamo (+2,1%). Con il petrolio in rialzo corre Eni che guadagna l'1,95%. Ben comprata anche Tim (+1,67%) che ha concluso la cessione di un 4,3% di Inwit che invece lascia sul terreno il 10,6 per cento. Nel credito Banco Bpm segna un +0,93% mentre il Ceo Giuseppe Castagna in un'intervista a Bloomberg sottolinea che il quadro attuale rende più difficili gli obiettivi del piano. Poco mossa Unicredit (+0,16%) all'indomani della decisione di 900 milioni di rettifiche nel trimestre. Deboli Terna (-0,15%), Ferrari (-0,21%), Generali (-0,20%).