Borsa: Asia positiva,Europa verso rialzo

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Borse di Asia e Pacifico in rialzo con l'evidenza di Tokyo che strappa a +1,52% in scia al recupero fatto segnare da Wall Street e dalla la ripresa delle quotazioni del petrolio (Wti +14%, Brent +11%), mentre continua la cautela sull'andamento della emergenza sanitaria a livello globale a causa del coronavirus. Più caute Hong Kong che guadagna lo 0,59%, Shanghai lo 0,14% e Shenzhen lo 0,08%. Seul sale invece dell'1,09% mentre l''economia sudcoreana frena nel primo trimestre accusando un calo congiunturale dell'1,4%. Sotto la parità, invece, Sydney (-0,08%). Attesa in positivo anche l'Europa con gli occhi puntati sul consiglio europeo. Tra i dati macro sotto la lente la fiducia dei consumatori dalla Germania e dall'Italia la bilancia commerciale con i Paesi extra-Ue. Dagli Usa, a partire dal primo pomeriggio, le richieste di sussidi, fiducia dei manager, vendite di case e indici compositi e manifatturieri della Fed di Kansas City.