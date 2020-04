Alitalia:Patuanelli,newco a primi giugno

(ANSA) - ROMA, 23 APR - La newco per Alitalia "noi riteniamo che possa partire entro le prime settimane del mese di giugno, con necessari passaggi". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli in audizione alla commissione Trasporti della Camera, precisando che la nuova Alitalia "inizialmente" sarà in mano pubblica, "ma poi io ritengo che possa essere valutato in un momento successivo l'eventuale mantenimento totale della compagnia in mano pubblica".

Patuanelli ha anche commentato alcune notizie di stampa che riferivano di "una flotta molto molto limitata. Ciò non corrisponde al vero - ha chiarito - il range di aeromobili che transiteranno immediatamente alla newco è superiore ai 90, dai 113 di oggi".