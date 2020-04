Unicredit: 900 milioni di rettifiche in più per covid

UniCredit ha anticipato gli aggiornamenti sullo scenario macroecronomico legato al calcolo delle su rettifiche su crediti secondo il principio contabile Ifrs9, tenendo conto degli impatti dal coronavirus. Il gruppo ha deciso di contabilizzare circa 0,9 miliardi di rettifiche addizionali nel primo trimestre Il Cet 1 MDA buffer per l'intero anno rimarrà confermato ben al di sopra del target nel range 200-250 punti base. Il costo del rischio è stimato attualmente a 100-120 punti.

Intanto il Ceo di Unicredit, Jean Pierre Mustier si riduce del 75% la remunerazione target prevista per l'intero anno. La remunerazione complessiva per l'esercizio 2020, si legge, unna nota, sarà di 900.000 euro. Mustier rinuncerà a circa 2,7 milioni di euro, che il cda donerà con effetto immediato alla Fondazione UniCredit. Il contributo del Ceo sarà aggiunto agli sforzi già in essere per alleviare gli impatti della pandemia sulle comunità locali e fornire risorse addizionali ai servizi sanitari.