Borsa:Milano lima rialzo con dati Istat

(ANSA) - MILANO, 22 APR - La Borsa di Milano (+1%) lima il rialzo dopo i dati Istat che mostrano il calo di ordinativi e fatturato. Piazza Affari, in linea con gli altri listini del Vecchio continente, guarda agli effetti del coronavirus sull'economia ed ai preparativi per la fase 2. Lo spread tra Btp e Bund resta poco mosso a 264 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 2,19%.

Corrono Stm (+6,4%), dopo i risultati del primo trimestre in crescita nonostante gli impatti del coronavirus, e Fineco (+5,2%). Bene anche Diasorin (+3,4%) e Banca Mediolanum (+3,1%).

Si mettono in mostra anche i titoli legati al petrolio, nonostante il calo del prezzo del greggio. Tonica Eni (+2,4%) insieme a Saipem (+1,1%). In ordine sparso le banche con Ubi (+1,1%) e Mediobanca (+0,9%) mentre sono in rosso Banco Bpm (-1,5%), Bper (-1%).

In fondo al listino Ferragamo (-3,2%) e Moncler (-1,6%). In calo anche Leonardo (-2,6%) e Amplifon (-1,8%).